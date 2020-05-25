РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте создали арт-инсталляцию в рамках проекта ОНФ и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», забор оклеили ориентировками с найденными добровольцами детьми, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

«В Международный день пропавших детей, в понедельник, ОНФ и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили новый проект «Поиск». В Люберцах на Октябрьском проспекте разместили арт-инсталляцию - забор оклеили детскими ориентировками», - сказала Белехова.

Она пояснила, что целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда для того, чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых, детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми.

«ОНФ и «Лиза Алерт» намерены поддержать и проконтролировать выполнение поручения президента по совершенствованию взаимодействия полиции, медицинских организаций и добровольческих организаций, занимающихся поиском пропавших людей, и созданию единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить», - отметила Белехова.

По словам председателя Общественной палаты городского округа Люберцы Петра Ульянова, в Люберцах протяженность инсталляции составляет порядка 500 метров.

«Люберцы стали первыми, кто принял участие в проекте. Он будет запускаться во всех регионах страны », - подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что в округе тоже существует отряд «Лиза Алерт».



За девять лет работы отряд «Лиза Алерт» участвовал в спасении живыми более 45 тысяч человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тысяч заявок. Добровольцы «Лизы Алерт» принимали участие в поиске более 17 тысяч детей, большинство из которых были найдены.