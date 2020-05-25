Как иногородним получить пропуск для передвижения по Москве с 27 мая

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В Московском регионе начался первый этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая постановлением губернатора в Подмосковье отменен пропускной режим для передвижения на общественном транспорте и автомобилях, действовавший с 15 апреля.

Носить маски в общественных местах и соблюдать самоизоляцию по-прежнему необходимо.

В Москве из-за высокой плотности населения и большего количества выявленных случаев заражения COVID-19 пропускной режим сохраняется. С 27 мая в столице действуют только московские пропуска. По словам мэра Сергея Собянина, это необходимо, чтобы создать удобную одноканальную систему.