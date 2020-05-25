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Как иногородним получить пропуск для передвижения по Москве с 27 мая

Как изменился пропускной режим в Московском регионе, кому нужно оформить новый пропуск и как это сделать, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Изменение пропускного режима

© РИА Новости,   Кирилл Каллиников

В Московском регионе начался первый этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 23 мая постановлением губернатора в Подмосковье отменен пропускной режим для передвижения на общественном транспорте и автомобилях, действовавший с 15 апреля.

Носить маски в общественных местах и соблюдать самоизоляцию по-прежнему необходимо.

В Москве из-за высокой плотности населения и большего количества выявленных случаев заражения COVID-19 пропускной режим сохраняется. С 27 мая в столице действуют только московские пропуска. По словам мэра Сергея Собянина, это необходимо, чтобы создать удобную одноканальную систему.

2

Кому нужно получить новый пропуск

© РИАМО,   Александр Манзюк

Для передвижения по Москве жителям других регионов с 27 мая необходимо оформить новые электронные пропуска. Например, это нужно тем, кто живет в Подмосковье, а работает в столице.

Оформленные ранее подмосковные пропуска будут действовать только до вторника. Получить новый с помощью столичного сервиса можно уже сейчас.

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3

Где оформить электронный пропуск

© сайт мэра Москвы

Оформить московский пропуск для передвижения на общественном и личном транспорте можно на сайте mos.ru. Сделать это необходимо не позднее, чем за 5 часов до поездки. Электронный код придет на почту, также его можно сохранить через сайт.

Кроме того, получить пропуск можно, позвонив по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77. Оператор сам заполнит форму и продиктует вам цифровой код.

Работает и система получения пропусков посредством отправки СМС на номер 7377. Как это сделать, можно посмотреть в инфографике РИАМО.

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