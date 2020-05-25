РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. 19-ю бригаду Мытищинской скорой медицинской помощи поблагодарили за своевременно оказанную помощь пожилой женщине, сообщается в Instagram-аккаунте заведующей Мытищинской подстанцией ГБУЗ МО «МОССМП» Инны Верхолат.

«Хочу поблагодарить 19-ю бригаду Мытищинской СМП в лице фельдшеров Ольги Шарафутдиновой, Эльвиры Базановой и водителя Сергея Шаталова за своевременно грамотно оказанную помощь, профессионализм и чуткое отношение к пациенту. Нашей бабушке 86 лет и она заболела коронавирусом. 19 бригада сделала все необходимое, чтобы спасти нашей бабушке жизнь», - говорится в сообщении.

Верхолат поблагодарила сотрудников скорой помощи за их труд, терпение и профессионализм.

Медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, положены региональные и федеральные выплаты. В Подмосковье их можно рассчитать на онлайн-калькуляторе.