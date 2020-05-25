РИАМО - 25 мая. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала федеральный законопроект о закреплении в Трудовом кодексе РФ возможности дистанционной работы, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Как отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко, во время пандемии коронавируса часть сотрудников временно или частично перешли на удаленную работу. При этом и работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений, поскольку данная трудовая деятельность пока не регламентирована.

«Законопроектом предлагается установить, что в случае, если трудовой договор предусматривает возможность временного или частичного выполнения работ в дистанционной форме, то в таком договоре в приложении к нему отдельным соглашением сторон должны быть определены условия выполнения работ в дистанционной форме, а также срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме», - сказала Святенко.

Она подчеркнула, что предлагаемые законодательные нововведения не утратят своей актуальности и после завершения пандемии.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.