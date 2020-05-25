РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Рабочие завершили укладку асфальтового покрытия на улицах Октябрьская, Ленинградская и Московская в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, после этого они приступят к укреплению обочины и нанесению разметки, сообщается на сайте администрации округа.

Ежегодно в Балашихе проводится и ямочный ремонт, который с начала года вносится в систему контроля и планирования работ дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Капитальный ремонт дорог, к которому приступили в городском округе ведется с соблюдением санитарных мер безопасности.

«На ямочный ремонт мы выезжаем как по заявкам жителей, так и сами обследуем дорожную сеть, чтобы устранить недочеты. В настоящее время подрядные организации по капитальному ремонту автомобильных дорог ежедневно присылают видео с объектов. Все работы ведутся с недопущением распространения коронавирусной инфекции», - сказал заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Евгений Бекяшов.

Он добавил, что на улицах Октябрьская, Ленинградская и Московская микрорайона Салтыковка рабочие завершили укладку асфальтового покрытия. После этого они укрепят обочины и нанесут разметку. На данный момент капитальный ремонт дорог ведется на 10 улицах.

Во время проведения работ дорожники соблюдают требования Роспотребнадзора. Ежедневно им измеряют температуру с записью в журнал, выдают защитные маски, перчатки и средства дезинфекции.

Всего в план ремонта дорог в Балашихе в 2020 году вошли 42 участка общей протяженностью 26 километров, пять из которых были выбраны голосованием жителей на портале «Добродел».