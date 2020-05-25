РИАМО - 25 мая. В столице по факту инцидента со стрельбой на Каширском шоссе следователи допросили около 20 участников конфликта и очевидцев, а также провели обыски по месту жительства подозреваемых, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следствием допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы», – сказала Иванова.

Специалисты продолжают проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. В рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки на юге столицы были задержаны трое подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Вечером 24 мая на территории автомобильной парковки около жилых домов по Каширскому шоссе в Москве, мужчина получил ранение. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия.