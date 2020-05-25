РИАМО - 25 мая. Ученый-зоолог Николай Дроздов подчеркнул важность внесения в обновленную Красную книгу птиц — клуши, дубровника и красношейной поганки, сообщает Nation News.

«Правильно сделали. Это важно для сохранения редких видов. Дубровник — это у нас вроде воробья, он становится редким и людей побаивается. Клуша — это громадная чайка. Несмотря на название — это крупная чайка. А красношейную поганку вообще надо беречь. Правда, название дурацкое. Это водная птица, которая прекрасно ныряет», — отметил Дроздов.

Он добавил, что красношейная поганка очень хорошо ныряет, она может занырнуть, а потом вынырнуть через 50 метров.

Он высказал уверенность, что данных редких птиц нужно чаще показывать россиянам, а для этого их нужно нарисовать.