РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Маленького лисенка, найденного в Подольске, забрали в центр реабилитации диких животных в Калуге, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Маленького одинокого лисенка обнаружили местные жители в Подольске. Из-за боязни заражения бешенством они вызвали на отлов специалистов Центра содержания бездомных животных. Крошечную лисичку отправили в приют для собак в Ленинском округе, а оттуда ее в тот же день забрали в калужский центр реабилитации диких животных «Феникс».

«В центре уже живут две чернобурые лисицы, отловленные в городской черте. Центр - некоммерческая организация, целью которой является помощь диким животным, пострадавшим от человека или других факторов. Зоокомплекс существует более 15 лет при школьном биологическом кружке в Калуге. Его создатель и руководитель - биолог, зооинженер и преподаватель Вероника Матюшина», - говорится в сообщении.