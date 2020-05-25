РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Сотрудники территориального управления «Федоскино», ДК «Марфино», ЦФКиС «Федоскино» развезли жителям продуктовые наборы, сформированные по инициативе губернатора Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

«Помощь получили инвалиды первой группы и пенсионеры, имеющие минимальный доход. От наших жителей сердечно благодарим Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку в такое непростое время», - говорится в сообщении.

До 31 мая включительно в Московской области действует режим самоизоляции для жителей из-за распространения коронавируса.

Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.