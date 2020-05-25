РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Ранее судимая жительница подмосковной Балашихи украла из подъезда жилого дома велосипед стоимостью 10 тысяч рублей, злоумышленницу задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед из тамбурного помещения дома на улице Советской. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана и доставлена 42-летняя ранее судимая местная жительница. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.