Вечером 24 мая во дворе жилого комплекса на юге Москвы вспыхнул конфликт между группой мужчин, переросший в перестрелку из огнестрельного и травматического оружия. На данный момент задержаны подозреваемые, среди которых – боец ММА. Одна из версий происшествия – бизнес-разборки в сфере ритуальных услуг. Некоторые журналисты сравнили инцидент с разборками из 90-х. Подробнее о перестрелке на Каширском шоссе читайте в материале РИАМО.

Видео перестрелки на территории ЖК «Ясный» на юге Москвы>>

Стрельба на Каширском шоссе

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Вечером в воскресенье, 24 мая, около 18:30 на территории ЖК «Ясный» на Каширском шоссе раздались выстрелы. Две группы мужчин, в общей сложности около десяти человек, устроили 20-минутную перестрелку.

На кадрах видеозаписи, появившейся в сети и СМИ, видно, что часть конфликта развернулась на автомобильной парковке между домами. Как сообщает ТАСС, стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих ружей.

Участники инцидента скрылись на автомобилях Ford, Toyota, BMW и двух Mercedes. На место прибыли полицейские, в городе объявили план «Перехват». Правоохранители задержали, по разным данным, восьмерых или девятерых подозреваемых.

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Огнестрельные ранения и уголовное дело

В ходе инцидента, по данным СМИ, пострадали как минимум два человека. По данным издания Baza, один из них, 37-летний Николай Седов, с ранениями в ягодицу, спину и лицо пытался укрыться в ближайшем автобусном парке, где его нашли сотрудники полиции.

В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице с огнестрельными ранениями. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, повреждения получены предположительно в результате попадания охотничьих боеприпасов.

Сотрудники Следственного комитета (СК) в воскресенье провели доследственную проверку по факту перестрелки, в понедельник стало известно о возбуждении уголовного дела.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и статьи 213 УК РФ (хулиганство)», – рассказала РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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Разборки в похоронном бизнесе

Как сообщает Baza, основная версия инцидента – разборки в сфере похоронного бизнеса, часть задержанных – сотрудники фирмы «Гранд Ритуал». Конфликт, по данным издания, мог начаться из-за сокрытия крупной суммы денег одним из работников.

По данным СМИ, часть задержанных – жители Оренбурга, часть – приезжие из регионов Северного Кавказа. Один из автомобилей, на котором пытались скрыться предполагаемые преступники, принадлежит уроженцу Кении, живущему в Грозном.

В числе задержанных оказался и боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Боец начал спортивную карьеру в 2015 году и на данный момент в его арсенале две победы и шесть поражений.

Причастность к инциденту всех задержанных и их роль в конфликте в настоящее время устанавливается.

Видео задержания подозреваемых в перестрелке на Каширском шоссе>>