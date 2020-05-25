РИАМО - 25 мая. Фотограф, деятель искусства Дмитрий Исхаков – муж певицы Полины Гагариной – поделился стихотворением собственного сочинения после появления в Сети комментариев хейтеров о предстоящем разводе пары, сообщает Федеральное агентство новостей.

В социальных сетях певица, как и обычно, делится яркими снимками, а фотограф, по мнению подписчиков, оставил «странное послание». Исхаков сочинил стихотворение о крысах, бегущих на запах крови. Как считают пользователи, мужчина намекает на недоброжелателей, от которых он устал.

«Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит. <…> И в кровавом танце этом, крики, смех да вой зверей. И нет на свете силы той, чтобы сделать из крыс людей», – написал фотограф на своей личной странице в Instagram.

Поклонники и друзья Исхакова поддержали его в комментариях. Они призвали мужчину не обращать внимания на недоброжелателей и тем более на критику. А телеведущая Эвелина Хромченко пообещала после окончания карантина организовать деятелю искусства съемку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гагарина и Исхаков разводятся. Фотограф отказался от комментариев по этому поводу.