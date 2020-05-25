РИАМО - 25 мая. В Роскачестве выяснили, что в магазинах Москвы и Белгорода сотрудники и покупатели соблюдают масочный режим, который ввели из-за пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Продавцы следуют рекомендациям, которые разработал Минпромторг России.

«Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим, и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей», — отмечается в материале.

Были проверены магазины российской столицы и Белгорода. Эксперты пришли к выводу, что большинство продавцов магазинов соблюдают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Однако были обнаружены и нарушения – в нескольких магазинах не было объявления о том, что нужно находиться в маске, но предупреждения были озвучены по громкой связи.

В Москве с 12 мая ношение средств защиты обязательно в общественных местах и транспорте.

До 31 мая в столице действует режим самоизоляции. В городе постепенно ослабляется режим карантинных ограничений. Уже работают предприятия и стройки, ряд МФЦ и частично каршеринг.

Подробнее с исследованием Роскачества можно ознакомиться по ссылке.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.