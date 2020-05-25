РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. Члены Общественной палаты Домодедова передали пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям более тысячи медицинских масок, сообщается на официальной странице Общественной палаты городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Члены Общественной палаты Владимир Редькин, Сергей Еприкян, Людмила Барабанова передали более 1 тысячи медицинских масок для пенсионеров и многодетных и малообеспеченных семей», - говорится в сообщении.

Помощь получили жители микрорайонов Центральный и Северный, также маски передали в сестричество храма Флора и Лавра в селе Ям.

Жители Московской области должны обязательно носить маски в общественных местах, также рекомендуется надевать перчатки. Данные меры ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.