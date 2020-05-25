РИАМО - 25 мая. Дворец культуры имени Горбунова, известный как «Горбушка», могут выкупить власти Москвы за 650 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках создания Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева (ГКНПЦ) на баланс города на возмездной основе передадут ряд социальных объектов предприятия.

«Мы как раз находимся в процессе двух разных транзакций, одна касается приобретения ДК Горбунова, а вторая — покупки бывших детских садов. Думаю, что в ближайшие два — два с половиной месяца мы их завершим», — сказал Ефимов в интервью РИА Новости.

«Горбушку» и бывшие детсады выкупят в рамках публичных процедур. Стоимость Дома культуры Горбунова, согласно стартовым условия, составляет порядка 650 миллионов рублей, цена прочих объектов — около 1,8 миллиарда рублей.

«Однако если на торги придет кто-то, кроме нас, то цена может скорректироваться», — подчеркнул Ефимов.

ДК имени Горбунова получил свою известно в 1980-е как центр московской рок-культуры и место продажи звукозаписей. Позднее рынок переместился из дворца культуры в расположенный по соседству Филевский парк и также стал называться «Горбушкой».