РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. На прошедшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территории городского округа Люберцы в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществлял 89 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 26 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, остановок общественного транспорта. Также производилась очистка дорог и тротуаров от смета и мусора», – сказал Подлозный.

В течение прошлой недели было убрано более 87 кубометров мусора и 70 кубометра смета.