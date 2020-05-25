РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Предприниматели подмосковных Котельников активно оказывают помощь нуждающимся жителям, они доставили людям продуктовые наборы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Иногда помощь нужна людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, но не относятся к категориям, которым положена помощь во время пандемии. В социальные сети администрации Котельников обратилась жительница микрорайона Опытное поле и сообщила, кому из соседей такая помощь необходима в настоящий момент.

«Уже сегодня были доставлены продуктовые наборы, а также защитные маски. Поддержку оказывают самые неравнодушные предприниматели и жители Котельников», - говорится в сообщении.

В Подмосковье предусмотрена помощь в виде продуктовых наборов пожилым жителям старше 60 лет, одиноко проживающим, жителям с доходом ниже 19 696 рублей, многодетным и малообеспеченным семьям.

Поддержка касается тех семей, чье материальное положение резко ухудшилось в связи с потерей работы одного или обоих родителей в период распространения коронавирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать: инвалиды первой группы на самоизоляции, семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.