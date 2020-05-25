РИАМО - 25 мая. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области вместе с сотрудниками МЧС проверили больше четырех тысяч объектов на выявление и пресечения нарушений в противопожарный период, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.

«В ходе рейдов выявлено 285 нарушений. Предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Представители надзорных органов попутно проводят разъяснительную работу среди населения, распространяют агитационные материалы.