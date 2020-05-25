РИАМО - 25 мая. Глава комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников покинул свой пост, комитет возглавила Елена Казимир, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы регионального комитета.

«Советников Иван Васильевич ушел в отставку. Новым председателем комитета лесного хозяйства Московской области стала Казимир Елена Юрьевна», - сказал собеседник агентства.

Советников возглавлял комитет лесного хозяйства с марта 2017 года.

Елена Казимир закончила Московский государственный университет леса по специальности «Экономика и управление на предприятии деревообрабатывающей промышленности».

С 2003 по 2008 годы работала экономистом в различных фирмах. Затем трудилась на должности главного специалиста – эксперта отдела земельных отношений и государственной экспертизы проектов управления лесного хозяйства по Московской области и Москве.

С 2012 году работала на должностях помощника председателя, заместителя начальника отдела, начальника отдела использования лесов, заместителя председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья.