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Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги

Как получить пособия на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 16 лет через Госуслуги, читайте в инструкции РИАМО.
  pixabay.com

Кому положены дополнительные выплаты

© РИА Новости,   Дмитрий Коробейников

В связи с коронавирусом в зоне особого финансового риска оказались семьи с детьми. С целью оказать им поддержку были введены дополнительные государственные пособия. Пособия разделены по возрасту.

На детей от 0 до 3 лет. Выплата распространяется на семьи, которые имеют право на материнский капитал либо уже этим правом воспользовались. Суммарный размер дополнительного пособия составляет 15 тысяч рублей (разбита на три ежемесячных платежа по 5 тысяч рублей) на одного ребенка, родившегося начиная с 01.04.2017 и которому по состоянию на 01.04.2020 не исполнилось три года.

На детей от 3 до 16 лет. Финансовая поддержка предоставляется семьям с детьми, которые родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Это дополнительное пособие представляет собой единовременную выплату на каждого ребенка в размере 10 000 рублей. Средства начнут предоставляться заявителям начиная с 1 июня текущего года.

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Где оформить новые пособия на детей

Обратиться за выплатами можно через Единый портал госуслуг. Для удобства пользователей необходимые вкладки для оформления дополнительных выплат для семей с детьми в настоящее время вынесены на главную страницу ресурса. Оформить выплаты может родитель ребенка.

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Какие документы необходимы

© РИАМО,   Александр Манзюк

Для оформления детских выплат по коронавирусу потребуется минимальный пакет документов. Подготовьте следующие документы, данные которых потребуются для подачи заявления (их скрины прикладывать не нужно):

- паспорт и СНИЛС родителя, который оформляет пособие от своего имени;

- свидетельство о рождении и СНИЛС каждого ребенка, которому предназначается соответствующая выплата;

- номер расчетного счета заявителя и реквизиты банка для переводов денег на счет.

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Пошаговая инструкция

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

1) Откройте сайт https://www.gosuslugi.ru/. Нажмите на интересующую вас вкладку. Вы будете переадресованы на страницу авторизации на сайте.

2) Введите логин и пароль от вашего личного кабинета на портале. Если такого нет, пройдите процедуру регистрации – по СНИЛСу или номеру мобильного телефона.

3) После авторизации вам откроется типовая форма соответствующего заявления. Заполните все необходимые поля. Внимательно проверьте правильность данных.

4) В конце формы нажмите галочку – этим вы подтверждаете достоверность предоставленных в заявлении сведений.

5) Отследить изменение статуса заявления можно в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Уведомления».

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Когда можно подать заявление

Возможность подать электронное заявление уже доступна для пользователей портала.

Обратиться на Госуслуги за оформлением дополнительных пособий на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет можно будет до 1 октября 2020 года.

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ПособияГосуслугиДетиСемьи
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