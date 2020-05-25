Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги

В связи с коронавирусом в зоне особого финансового риска оказались семьи с детьми. С целью оказать им поддержку были введены дополнительные государственные пособия. Пособия разделены по возрасту.

На детей от 0 до 3 лет. Выплата распространяется на семьи, которые имеют право на материнский капитал либо уже этим правом воспользовались. Суммарный размер дополнительного пособия составляет 15 тысяч рублей (разбита на три ежемесячных платежа по 5 тысяч рублей) на одного ребенка, родившегося начиная с 01.04.2017 и которому по состоянию на 01.04.2020 не исполнилось три года.

На детей от 3 до 16 лет. Финансовая поддержка предоставляется семьям с детьми, которые родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Это дополнительное пособие представляет собой единовременную выплату на каждого ребенка в размере 10 000 рублей. Средства начнут предоставляться заявителям начиная с 1 июня текущего года.

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