Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги

Кому положены дополнительные выплаты
В связи с коронавирусом в зоне особого финансового риска оказались семьи с детьми. С целью оказать им поддержку были введены дополнительные государственные пособия. Пособия разделены по возрасту.
На детей от 0 до 3 лет. Выплата распространяется на семьи, которые имеют право на материнский капитал либо уже этим правом воспользовались. Суммарный размер дополнительного пособия составляет 15 тысяч рублей (разбита на три ежемесячных платежа по 5 тысяч рублей) на одного ребенка, родившегося начиная с 01.04.2017 и которому по состоянию на 01.04.2020 не исполнилось три года.
На детей от 3 до 16 лет. Финансовая поддержка предоставляется семьям с детьми, которые родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Это дополнительное пособие представляет собой единовременную выплату на каждого ребенка в размере 10 000 рублей. Средства начнут предоставляться заявителям начиная с 1 июня текущего года.
Где оформить новые пособия на детей
Обратиться за выплатами можно через Единый портал госуслуг. Для удобства пользователей необходимые вкладки для оформления дополнительных выплат для семей с детьми в настоящее время вынесены на главную страницу ресурса. Оформить выплаты может родитель ребенка.
Как получить допвыплату в 10 тыс. рублей на ребенка от трех лет с 1 июня>>
Какие документы необходимы
Для оформления детских выплат по коронавирусу потребуется минимальный пакет документов. Подготовьте следующие документы, данные которых потребуются для подачи заявления (их скрины прикладывать не нужно):
- паспорт и СНИЛС родителя, который оформляет пособие от своего имени;
- свидетельство о рождении и СНИЛС каждого ребенка, которому предназначается соответствующая выплата;
- номер расчетного счета заявителя и реквизиты банка для переводов денег на счет.
Пошаговая инструкция
1) Откройте сайт https://www.gosuslugi.ru/. Нажмите на интересующую вас вкладку. Вы будете переадресованы на страницу авторизации на сайте.
2) Введите логин и пароль от вашего личного кабинета на портале. Если такого нет, пройдите процедуру регистрации – по СНИЛСу или номеру мобильного телефона.
3) После авторизации вам откроется типовая форма соответствующего заявления. Заполните все необходимые поля. Внимательно проверьте правильность данных.
4) В конце формы нажмите галочку – этим вы подтверждаете достоверность предоставленных в заявлении сведений.
5) Отследить изменение статуса заявления можно в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Уведомления».
Когда можно подать заявление
Возможность подать электронное заявление уже доступна для пользователей портала.
Обратиться на Госуслуги за оформлением дополнительных пособий на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет можно будет до 1 октября 2020 года.
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