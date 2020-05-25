РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 25 мая. Дерутаты подмосковных Котельников ввели на полгода отсрочку платежей за размещение нестационарных торговых объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник в Котельниках прошло совещание совета депутатов с представителями торговых организаций города в режиме видеосвязи. Они обсудили меры поддержки для особо пострадавших отраслей экономики.

«В этот список вошли такие виды деятельности, как оказание услуг общественного питания, бытовых услуг, а также розничная торговля непродовольственными товарами. Было озвучено, что принято решение предоставить отсрочку платежей на шесть месяцев за размещение нестационарных торговых объектов», - говорится в сообщении.

Данная мера поддержки может быть предоставлена по заявлению собственника нестационарного торгового объекта в адрес администрации города.

Подробнее ознакомиться с решением совета депутатов можно на официальном сайте городского округа Котельники, а также по телефону: 8(495)559-84-33.

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25 МАЯ

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