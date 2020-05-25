РИАМО - 25 мая. Страховой Дом ВСК совместно с GlowByte внедрили целевую стратегию принятия решений и скоринговую стратегию по каско на основе платформы SAS для физических лиц во всей региональной сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Теперь все скоринги работают через SAS RTDM, при оценке рисков по договору учитываются внутренние и внешние данные. Внедренные инновационные технологии позволяют Страховому Дому ВСК максимально эффективно учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать принимаемые риски», - говорится в сообщении.

Применение самых современных методов анализа обеспечивает подключение максимально широкого спектра источников данных при их оценке.

Новое решение значительно повышает эффективность и аудируемость бизнес-процессов в андеррайтинге и урегулировании, положительно влияет на оптимизацию операционных показателей компании. С его помощью можно формировать релевантные ценовые решения для каждого клиента, а также эффективно вычислять потенциальных мошенников.

«В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию скоринги и скоринговую стратегию и по ОСАГО для физических лиц. В наших планах - дальнейшее внедрение тарификации по каско и ОСАГО для юридических лиц», - сказал вице-президент Страхового Дома ВСК Василий Бусаров.

Он подчеркнул, что параллельно компания работает над немоторными видами страхования. Проект показал, что Страховой Дом ВСК с GlowByte и SAS могут продуктивно работать, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества.