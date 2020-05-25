РИАМО - 25 мая. В столичном районе Перово реконструируют три дома с авторской архитектурой в рамках программы реновации жилья, после переселения жителей здания приспособят для общественных нужд, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Планируется реконструировать два дома на Новогиреевской улице, а также дом на 3-й Владимирской улице. Последний привлекает внимание лепниной на фасаде и слуховыми окнами на чердаке. Кирпичные постройки 1951 и 1957 годов на Новогиреевской улице также представляют ценность.

«Жители переедут в новое жилье, а сами здания реконструируют и приспособят под социальные и административные цели. В одном из сохраняемых домов планируется открыть культурно-досуговый центр», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Он добавил, что особое внимание в районе уделяется здоровью населения – будут построены детская и стоматологическая поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо этого, появятся новые пешеходные маршруты, в частности, до Перовского парка, где планируется создать комфортное пешеходное пространство с площадками для спокойного отдыха и спортзоной на пересечении Перовской и Кусковской улиц.

Также в рамках программы реновации в районе Перово планируется построить новые образовательные учреждения общей вместимостью свыше 2,5 тысяч мест, включая пять детсадов, три школы и новый учебный корпус.

До 31 мая москвичи могут принять участие в сборе отзывов по проектам планировки территории микрорайонов 1-2, 3-4, 6, 11-12, 13-14, 15-18, 21-22, 23-24, части микрорайонов 29, 68 района Перово в рамках реновации на сайте «Активный гражданин».

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. В нее включены 5174 дома.