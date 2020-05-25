РИАМО - 25 мая. Столичные следователи ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчины в рамках уголовного дела о захвате заложников в одном из банков в центре Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Днем 23 мая поступило сообщение о захвате заложников в одном из отделений «Альфа-банка» на улице Земляной Вал. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство. Мужчина также угрожал сотрудникам и посетителям банка, но внятных требований не выдвигал.

«В ходе проведения спецоперации мужчина, которым оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска, был задержан. Взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка», - сказала Иванова.

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного. По данному факту продолжается расследование уголовного дела.

Видео допроса подозреваемого в захвате заложников в банке в Москве>>