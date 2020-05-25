РИАМО - 25 мая. Утром в понедельник более 95% пассажиров общественного транспорта Подмосковья надели средства индивидуальной защиты, рекомендуемые при пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В железнодорожном транспорте маски надели 95% пассажиров, в автобусах — 96%», — говорится в сообщении.

В Московской области с 12 мая ношение средств защиты обязательно в общественных местах и транспорте.

До 31 мая в регионе действует режим самоизоляции. В регионе постепенно ослабляется режим карантинных ограничений. Уже работают предприятия и стройки, также отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте.

Следующим этапом снятия ограничений на территории Подмосковья планируется открытие ресторанов, кафе, химчисток и парикмахерских.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.