РИАМО – 25 мая. Актер и бодибилдер Сергей Глушко («Тарзан») ответил в Instagram на насмешки хейтеров и осуждение после того, как он якобы сравнил доходы артистов и пенсионеров во время пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Бодибилдер попросил завистников «придержать лошадей» и подчеркнул, что статья, в которой ему приписывают данные слова, является фейком, а само высказывание было вырвано из контекста.

«Я в силу своих скромных возможностей всегда пытался помогать, я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», – сказал Тарзан в ролике на своей личной странице в Instagram.

Ранее в сети появилось интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы пожаловался, что артисты во время пандемии коронавируса не имеют ни копейки.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.