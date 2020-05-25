РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В подмосковных Люберцах в поселке Малаховка начались работы по благоустройству Малаховского озера, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«Работы проводятся с учетом новых стандартов, во избежание распространения коронавирусной инфекции», - сказал Орлов.

По его словам, ежедневно проводится дезинфекция детских и игровых площадок.