РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Рабочие отловили бездомную собаку в СНТ «Вторчермет» городского округ Подольск по просьбе одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отловить безнадзорных животных. В сообщении отмечается, что в СНТ «Вторчермет» гуляет стая бродячих собак.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных и сообщает, что по данному адресу был произведен отлов в количестве одной особи», - говорится в ответе администрации.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.