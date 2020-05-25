РИАМО - 25 мая. 43,3% новых случаев заражения коронавирусом в Москве выявили у людей возрастом от 18 до 45 лет, всего за сутки в столице выявили 2560 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб города по ситуации с Covid-2019.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 166 473 случая коронавируса.

«33,2% новых заразившихся коронавирусом за сутки составляют люди возрастом от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, 8,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С 15 мая начали исследовать популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу. Отбор участников проводят по методу случайной выборки.

Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, которые работают на базе 30 городских поликлиник. Статистика с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции. Жителям столицы нельзя покидать дома без острой на то необходимости.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.