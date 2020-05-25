РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В подмосковных Люберцах приступили к ремонту семи участков дорог, сейчас идут подготовительные работы, сообщается в Instagram- аккаунте управления дорожного хозяйства администрации округа.

«В городском округе Люберцы стартовал сезон ремонта дорог. Рабочие вышли уже на семь участков дорог», - говорится в сообщении.

Ремонт проводится на улицах Кирова, Карла Маркса, Вокзальная , 2-я Заводская, проезде между 1-й и 2-й Первомайской улицами, улице 1-я Красная Заря и от улицы Гаршина к военной базе. В настоящее время выполняются подготовительные работы.

Всего в городском округе Люберцы будут отремонтированы 34 участка дорог. Их общая протяженность составит 17,41 километра Основная часть плана сформирована на основании обращений от жителей и голосования на портале «Добродел».



