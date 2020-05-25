РИАМО - 25 мая. Число автомобилей выросло на дорогах Подмосковья на треть по сравнению с началом действия режима самоизоляции в апреле, в период с 22 по 24 мая в регионе проехали более 5,6 миллиона машин, сообщается в Instagram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За период 22 - 24 мая на дорогах региона проехали более 5,6 миллиона автомобилей, что всего на 4% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Сегодня утром в области движение было затруднено: на Симферопольском шоссе по направлению к области; в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД», – говорится в сообщении.

Также утром в понедельник было затруднено движение в Мытищах на Ярославском шоссе по направлению в Москву, на участках трассы А-107 (Малого кольца), в Реутове на съезде со МКАД на Носовихинское шоссе, а также в Лобне на Богатыревской улице.

За три дня – с 22 по 24 мая – число авто выросло на треть по сравнению с периодом начала действия режима самоизоляции в апреле.

В Подмосковье продолжает действовать режим самоизоляции. Также граждане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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