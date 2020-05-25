РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ), который располагается в городском округе Мытищи, проведет в понедельник вебинар о славянской культуре, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

⁣⁣24 мая в России отмечался День славянской письменности и культуры, он же — День святых Кирилла и Мефодия. ⁣⁣⠀

⁣⁣Этот день приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев-просветителей славян, которые создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, сербском, украинском, македонском и черногорском языках.⁣⁣⠀

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«Пандемия заставила поменять планы по проведению многих мероприятий и праздников, однако это событие нельзя пройти стороной! Поэтому День славянской письменности мы будем отмечать в онлайн-режиме. Вас ждут трогательные выступления от студентов и преподавателей, которые с трепетом расскажут о славянской культуре, песни и стихотворения на разных славянских языках, викторина и даже мастер-класс. ⁣⁣Но самое главное — атмосфера дружелюбия и единения! Будто бы мы все вместе собрались у костра, поем, улыбаемся друг другу, водим хоровод — рука к руке, сердце к сердцу», - говорится в сообщении.

Начало вебинара в 18:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.

Регистрация заканчивается в понедельник в 14:00.⁣⁣ В день мероприятия с 16:00 до 17:00 придет ссылка в ZOOM. ⁣⁣⠀