РИАМО - 25 мая. С понедельника восстановилась работа московского каршеринга при условии, что машина берется в аренду на срок не более пяти дней, проверять выполнение правил дезинфекции автомобилей каршеринга будет ЦОДД при помощи геолокации и телеметрии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня возобновилась частичная работа сервиса краткосрочной аренды. Соответствующий указ мэра подписан. Операторы готовы выполнять требования правительства Москвы и Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что минимальный срок аренды составит пять дней, после ее завершения автомобиль отправляют на полную дезинфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора будут проводить дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы.

Воспользоваться каршерингом могут только те, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для каршеринга останется бесплатной. Перед тем, как воспользоваться машиной, нужно в обязательном порядке оформить пропуск на авто и указать его в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится.

Как только аренда машины закончится, она будет исчезать с карты в приложении оператора и направляться на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.

Московский ЦОДД будет контролировать и проверять при помощи геолокации и телематического оборудования, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку, а правило о минимальном сроке аренды будут контролировать с помощью Единой навигационной системы Москвы.