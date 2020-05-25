РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 60 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 95 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 60 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, сейчас ведутся работы по покосу газона, уже опилено 12 деревьев.