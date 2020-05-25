РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров в понедельник, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 11:08 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Большое Толбино. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено в центре горокруга на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина и других.