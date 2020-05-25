РИАМО - 25 мая. Московские выпускники проводят последние звонки в режиме онлайн в этом году, 11-ый класс закончили 57,5 тысячи столичных школьников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она добавила, что директора, классные руководители и первые учителя выпускников поздравят их с окончанием школы онлайн. Учащиеся совместно с учителями подготовили музыкальные номера, которые также покажут дистанционно.
По ее словам, учебный год завершился для более чем 1 миллиона школьников в Москве.
15 мая столичным учащимся выставили годовые оценки по указу мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.
Школьники до конца мая посещают онлайн-занятия в свободном режиме. Они дистанционно готовятся к сдаче ЕГЭ.
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