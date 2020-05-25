РИАМО - 25 мая. Московские выпускники проводят последние звонки в режиме онлайн в этом году, 11-ый класс закончили 57,5 тысячи столичных школьников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн-режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников — последний звонок», — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что директора, классные руководители и первые учителя выпускников поздравят их с окончанием школы онлайн. Учащиеся совместно с учителями подготовили музыкальные номера, которые также покажут дистанционно.

По ее словам, учебный год завершился для более чем 1 миллиона школьников в Москве.

15 мая столичным учащимся выставили годовые оценки по указу мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.

Школьники до конца мая посещают онлайн-занятия в свободном режиме. Они дистанционно готовятся к сдаче ЕГЭ.

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