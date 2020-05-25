РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Контроль за уборкой и дезинфекцией многоквартирных домов в подмосковных Люберцах усилен из-за поступающих обращений, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ муниципалитета Владимир Караваев.

«В целях защиты населения от коронавирусной инфекции проводится ежедневная комплексная дезинфекционная обработка многоквартирных домов, согласно утвержденному регламенту. Ведется мониторинг и анализ, поступивших обращений от граждан в соцсетях по вопросам уборки. В связи с увеличением обращений контроль усилен», - сказал Караваев.

По его словам, сотрудники управляющих компаний ежедневно отчитываются о проделанной работе.

Дезинфекция подъездов жилых домов проводится в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.