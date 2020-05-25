РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Тюльпаны и нарциссы, высаженные воспитанниками детского дома Подольска, распустились в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас», сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

В России не первый год при поддержке Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков» для детей с особенностями развития и воспитанников детских домов проводится социально-экологическая акция «Цветочное сердце весны». В октябре 2019 года к акции присоединился государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас».

«Воспитанники детского дома микрорайона Климовск и других учреждений высадили на территории усадьбы в форме сердца луковицы тюльпанов и нарциссов. Весной они должны были снова встретиться и увидеть цветочное сердце, которое распустилось благодаря их стараниям. Однако полюбоваться на прекрасное цветочное сердце из тюльпанов и нарциссов, которое распустилось, они могут только онлайн», - говорится в сообщении.

Акция «Цветочное сердце весны» — это еще один шаг общества навстречу «особым» детям, еще одна возможность сделать их жизнь насыщенно и интересной.

Когда усадьба откроется для посещения, полюбоваться цветочным сердцем смогут все желающие.