РИАМО - 25 мая. В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
С начала распространения коронавируса в регионе было подтверждено 34 346случаев инфекции, вылечились 5908 человек.
При признаках простуды рекомендуется вызвать врача на дом. За симптомами ОРВИ может скрываться коронавирус.
В Московской области до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Однако в регионе постепенно ослабляется режим карантинных ограничений. Уже работают предприятия и стройки, также отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте.
Следующим этапом снятия ограничений на территории Подмосковья планируется открытие ресторанов, кафе, химчисток и парикмахерских.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
25 МАЯ
- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.
- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.
- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии