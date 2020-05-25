РИАМО - 25 мая. 831 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Московской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 34 346 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.

В России за сутки подтверждено выявлено 8946 новых случаев Covid-19, при этом в половине случаев заболевшие не имели клинических проявлений инфекции. 92 пациента умерли, полностью выздоровели 5499 человек.

В Подмосковье до конца мая действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. В регионе начали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса: возобновили работы по стройках и промышленных предприятиях, отменили цифровые пропуска. С понедельника частично начали работать каршеринг и МФЦ, возобновилась продажа машин.

Последний звонок в региональных школах пройдет онлайн. Он прозвенит для 114 тысяч выпускников. Специальным приглашенным гостем на последний звонок в Московской области станет певица Zivert.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.