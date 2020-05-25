РИАМО - 25 мая. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 2560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в мегаполисе подтверждено 166 473 случаев Covid-19, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

За весь период с начала пандемии в столице после лечения выздоровело 53 586 человек. Скончались 2034 пациента.

В России за сутки зарегистрировали 8946 случаев заражения. Из этого числа 43,7% случаев являются бессимптомными. Выздоровели 5499 человек, зафиксировано 92 смерти.

За весь период эпидемии в стране зафиксировано 353 427 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 118 798 человек, скончались 3633 пациента.

В столице продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок в общественных местах. Для поездок по городу на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

Также в городе постепенно смягчают ограничительные меры: возобновили работу предприятия и стройки, некоторые МФЦ. Частично начал работать каршеринг. Особый график работы продлен для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетаний

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе стабилизировалась.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.