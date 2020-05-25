РИАМО - 25 мая. Правительство России выделило средства из бюджета 56 регионам, чьи доходы по состоянию на 1 мая оказались ниже доходов за два предыдущих года, в их числе – Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, Московской области будет направлено почти 2 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что данная мера поддержки должна помочь сбалансировать бюджет региона в условиях введенного режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

«Основные источники доходов нашего бюджета – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и имущество организаций. Очевидно, что по всем этим пунктам сейчас собираемость ниже привычного», – пояснил Брынцалов.

Он добавил, что бюджетные дотации помогут выполнить в регионе соцобязательства перед пенсионерами, семьями с детьми, инвалидами, а еще поддержать бизнесменов Московской области, которые оказались в сложной ситуации из-за ограничений.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.