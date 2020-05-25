РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. В Домодедове полицейские раскрыли кражу самоката с лестничной клетки подъезда на улице Дружба, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово обратился 39-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его самокат с лестничной клетки подъезда дома на улице Дружба. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.