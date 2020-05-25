РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. В понедельник последний звонок прозвенит для 1457 мытищинских школьников, в жизни которых начинается новый интересный этап, сообщила заместитель главы администрации городского округа Мытищи Елена Стукалова.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Пусть воспоминания о школьных годах вызывают тепло и согревают ваши сердца, вызывая желание увидеться со школьными друзьями и любимыми учителями. Будьте упорны, верьте в себя и свои силы», - написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она также пожелала ребятам построить самые смелые планы и достичь самых амбициозных целей, успешной сдачи Единого государственного экзамена, поступления в учебные заведения, реализации целей и задач на выбранном жизненном пути.

Стукалова также поздравила педагогов с завершением учебного года и выразила огромную благодарность за их труд, профессионализм, организацию учебного процесса в непростых условиях режима самоизоляции.

«Уважаемые родители, ваши дети вступают во взрослую жизнь! Пусть она будет счастливой, пусть у вас будет много поводов гордиться своими детьми!» - отметила Стукалова.