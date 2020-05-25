РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. Полицейские Домодедова раскрыли кражу велосипеда стоимостью более 8 тысяч рублей в микрорайоне Северный, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово обратился 34-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его велосипед около магазина на 3-м Московском проезде в микрорайоне Северный. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 23-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления» - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.