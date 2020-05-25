РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Пожарные Люберец почти 40 раз раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 38 выездов. Участвовали в тушении пяти пожаров, три из них произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

По его словам, два пожара произошли в жилом секторе и один на автомобильном транспорте, пострадавших нет.

«21 мая пожар произошел на Быковском шоссе в доме 55 загорелась входная дверь», - заключил Иванов.