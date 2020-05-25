РИАМО – 25 мая. Самолет с россиянами на борту прибыл в Москву с архипелага Фиджи, сообщает Газета.ru.

Граждане России прибыли в столицу с пересадками в Австралии и Италии вместе с соотечественниками из Рима.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.