РИАМО - 25 мая. Сервисный центр «Московский транспорт», который находится на улице Старая Басманная, дом 20, корпус 1, возобновил свою работу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В сервисном центре соблюдены все меры безопасности: сотрудники используют маски и перчатки, на входе измеряется температура, установлены санитайзеры», — говорится в сообщении.

Также на полу и креслах расположены специальные наклейки, которые напоминают посетителям о необходимости соблюдать дистанцию. Клиенты должны носить маски и перчатки.

Часы работы остались такими же — с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Также ранее уже начал работать сервисный центр «Московский транспорт» на улице 1905 года.

В Дептрансе рекомендуют не выходить из дома без лишней необходимости. Подать обращение можно в электронной форме через «Обращения граждан» на сайте Московского транспорта.