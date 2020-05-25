РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В полицию Люберец за минувшую неделю поступило 1,9 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 900 тысячи обращений жителей в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 31 уголовное дело», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 96 ДТП, четыре из них с пострадавшими, один погибший.