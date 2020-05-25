РИАМО – 25 мая. В России в прошлом месяце выдача ипотеки упала на 40%, больше всего сокращений зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, пишет в понедельник газета «Известия».

Как считают эксперты, такая ситуация связана с коронавирусом и неуверенностью людей в завтрашнем дне. При этом банки в ближайшее время ожидают всплеск запросов на займы из-за госпрограммы для ипотеки под 6,5%.

«Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 миллиардов рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тысячи по сравнению с мартом», — говорится в материале.

При этом сокращение числа выдачи ипотеки больше всего отразилось на Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

В банках пояснили, что разница между субъектами России связана со строгостью режимов ограничений. Так, в Сибири и на Дальнем Востоке часть организаций просто перешла на другой график, поэтому и выдачи ипотеки там сократились не так значительно.

Кроме того, как оказалось, небольшие застройщики не готовы работать онлайн — им пришлось фактически приостановить продажи объектов в период нерабочих дней.

При этом специалисты уверены, что по итогам года показатель ипотечных выдач все же сократится. Однако насколько – пока неизвестно.